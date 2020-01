Entwarnung beim fünften Wiener Coronavirus-Verdachtsfall

In Wien gibt es auch beim jüngsten Coronavirus-Verdachtsfall Entwarnung. Bei der Betroffenen wurde eine milde Grippe-Symptomatik festgestellt, hieß es am Mittwoch aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV). In Südtirol gab es hingegen zwei weitere Verdachtsfälle. Die Personen würden sich zur Abklärung in der Infektionsabteilung des LKH Bozen befinden, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Sie wurden mit einem Rettungsfahrzeug unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Vorsichtmaßnahmen in das Landeskrankenhaus Bozen eingeliefert, hieß es. Rachen- und Mundabstriche wurden bereits an das zuständige Speziallabor in Rom geschickt. Bis zu einem Ergebnis der Analysen könne nicht von einer Infektion gesprochen werden, betonte der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Die chinesische Touristin in Wien bei der es Entwarnung gab wurde erst an der Rudolfstiftung in der Notfallaufnahme behandelt und dann in der Medizinischen Abteilung des Kaiser-Franz-Josef-Spital aufgenommen. Die Frau stammt aus der südchinesischen Provinz Guangdong und klagte über Halsschmerzen. Sie ist somit der fünfte Coronavirus-Verdachtsfall in Wien, der sich als negativ herausstellte.

Zuletzt hatten sich am Montag eine Frau und ein Mann unabhängig voneinander selbstständig in Krankenhäuser begeben, sie wiesen nach einer China-Reise grippeähnliche Symptome auf. Beide wurden ebenso auf der 4. Medizinische Abteilung im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt. Dort wurde von den Ärzten am Dienstag schließlich Entwarnung gegeben.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Eine chinesische Staatsbürgerin war am Sonntagabend im Krankenhaus in Wien aufgenommen worden. Ihr negatives Testergebnis wurde am Montag bekannt. Die erste Entwarnung hatte es bereits am Sonntagabend gegeben: Eine chinesische Flugbegleiterin, die am Samstagabend mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus in das Kaiser Franz Josef-Spital eingeliefert wurde, ist nicht mit dem neuen Virus infiziert, hieß es vom KAV am Sonntag.

Entwarnung hatte es am Dienstag auch aus Klagenfurt gegeben. Ein Klagenfurter, der unter Schnupfen und Husten litt, hatte sich nach einer Chinareise in eine betroffene Region bei den Behörden gemeldet. Das Ergebnis der Untersuchung verlief negativ.

Insgesamt gab es somit in Österreich bereits sechs Coronavirus-Verdachtsfälle, die sich alle nicht bestätigten. Der aktuelle Ist-Stand wird täglich auf der Website des Sozialministeriums publiziert. Dort waren Mittwochfrüh keine weiteren Verdachtsfälle gelistet.

In Südtirol gab es indes zwei weitere Coronavirus-Verdachtsfälle. Die beiden Personen würden sich zur Abklärung in der Infektionsabteilung des Landeskrankenhauses Bozen befinden, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mit. Beide Patienten waren in den vergangenen Zehn Tagen in China und klagten nun über Fieber.

Sie wurden mit einem Rettungsfahrzeug unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Vorsichtmaßnahmen in das Landeskrankenhaus Bozen eingeliefert, hieß es. Rachen- und Mundabstriche wurden bereits an das zuständige Speziallabor in Rom geschickt. Bis zu einem Ergebnis der Analysen könne nicht von einer Infektion gesprochen werden, betonte der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Unterdessen melden sich immer mehr österreichische Staatsbürger aus der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei beim Außenministerium. „Mittlerweile gibt es dort sieben Österreicher, die wir bei ihrer Ausreise aus Hubei unterstützen“, sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer am Mittwoch. Die sieben Österreicher solle noch „vor dem Wochenende“ heimgeholt werden.

Ein Osttiroler befand sich indes gemeinsam mit Arbeitskollegen aus fünf Ländern in der abgeriegelten Provinz Hubei in Quarantäne. Der Dölsacher ist in der Millionenstadt Yichang, rund 300 Kilometer von Wuhan entfernt. Die größte Herausforderung sei derzeit, zum Flughafen zu kommen, sagte der Mann in Interviews mit Radio Kärnten und Oe24.tv. „Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wegkommen.“

Es sei derzeit „wie in einer Geisterstadt“, sagte Robert Moser. Das Leben in der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern stehe derzeit still. „Von heute auf morgen wurden Millionen Menschen unter Quarantäne gesetzt“, berichtete der Osttiroler Robert Moser.

Alle sieben „sind wohlauf“, sagte Guschelbauer. Sie waren „teils aus beruflichen, teils aus privaten Gründen“ nach China gereist. Ihre Rückholung erfolge „in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern, allen voran Frankreich und Deutschland“, erklärte Guschelbauer. Die Provinz Hubei ist großteils abgeriegelt, was die Ausreise von Ausländern erschwert. Die Europäische Union will Hunderte von EU-Bürgern aus China herausholen.

Die Regierung erwägt nun eine Grippe-Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Das teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einem Pressetermin anlässlich der Regierungsklausur in Krems mit. Für ihn ist die Influenza gegenüber dem Coronavirus nämlich das „prioritäre Thema“. Dennoch nimmt sich die Regierung auch umfassend der von China ausgehenden Erkrankung an.