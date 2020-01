Weltranglisten-Erste Barty bei Australian Open ausgeschieden

Die australische Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat den Einzug ins Endspiel der Australian Open verpasst. Die 23-Jährige verlor am Donnerstag in Melbourne gegen die Grand-Slam-Halbfinal-Debütantin Sofia Kenin 6:7 (6:8), 5:7. Bei Temperaturen um die 39 Grad zog die an Position 14 gesetzte Amerikanerin erstmals in ein Grand-Slam-Endspiel ein.