Zweite Hinrichtung in den USA seit Jahresbeginn

In den USA ist zum zweiten Mal seit Jahresbeginn ein wegen Mordes verurteilter Häftling hingerichtet worden. Im Bundesstaat Georgia wurde am Mittwochabend dem 66-jährigen Donnie Lance die Todesspritze verabreicht, wie die dortigen Behörden mitteilten. Lance war vor mehr als 20 Jahren wegen Mordes an seiner früheren Frau und deren Partner verurteilt worden.