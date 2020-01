Bundesstaat startet Untersuchung der Brände in Australien

Der am schlimmsten von den Buschbränden betroffene australische Bundesstaat New South Wales will die Katastrophe offiziell untersuchen lassen - auch mit Blick auf die Rolle des Klimawandels. In den nächsten sechs Monaten sollen unabhängige Experten in die betroffenen Gebiete reisen, teilte die Regierung des Staates am Donnerstag mit.