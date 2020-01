St. Anton, Kühtai – PS-stark­e Offroad-Veranstaltungen, bei denen Pkw auf Eis- und Schneepisten abseits der Straße unterwegs sind – sie sind Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer ein Dorn im Auge. Gegen die so genannt­e „Aud­i Ice Experience“, die diesen Winter an zwei Terminen im Jänner und Februar in St. Anton stattfinden sollte, zieht er nun vor das Landesverwaltungsgericht.