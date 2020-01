BG/BRG ist „Erasmus+“-Schule: Europa rückte näher zusammen

Kufstein – Das BG/BRG ist seit Herbst 2018 eine „Erasmus+“-Schule. Nachdem bereits Delegationen mit Schülern und Lehrpersonen an die Partnerschulen in Krakau (Polen), Buxtehude (Deutschland) und Växjo (Schweden) entsandt worden waren, war nun das BG/BRG Kufstein Gastgeberschule für das 4. internationale Projekttreffen im Rahmen des „Erasmus+“-Projekts „Lies mit uns“. Bei diesem beschäftigen sich die Jugendlichen mit literarischen Werken zu verschiedenen Schwerpunkten. Beim Treffen in Kufstein wurde das Thema „Heimat und Welt“ behandelt.