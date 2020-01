Neunjähriger bei Unfall mit Schulbus in OÖ schwer verletzt

Ein Neunjähriger ist am Mittwoch in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) bei einem Unfall mit einem Schulbus schwer verletzt worden. Der Bub spielte um 12.45 Uhr im Bereich des Busparkplatzes der Neuen Mittelschule mit Freunden Fangen. Gerade als ein Bus in die Haltestelle einfuhr, stürzte das Kind und geriet mit seinem Fuß unter den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs, berichtete die Polizei.