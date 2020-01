Heftiger Streit über Zeugen in Trump-Amtsenthebungsverfahren

Die Verteidigung will Zeugenvorladungen in dem Verfahren unbedingt verhindern. Obwohl die Debatte über mögliche Anhörungen von Zeugen erst offiziell am Freitag erwartet wird, war dies bereits am ersten Tag der Fragerunde das bestimmende Thema. Die Senatoren konnten am Mittwoch ihre Fragen an Ankläger und Verteidiger stellen. Dies wird am Donnerstag fortgesetzt.