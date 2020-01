Tulfes – Die Glungezerbahn nähert sich Schritt für Schritt der geplanten Erneuerung der Liftsektion 2: Am Mittwochabend hat der Tulfer Gemeinde­rat einstimmig beschlossen, dass die Sektion 2 heuer umgesetzt werden soll – wie geplant in Form einer Kombibahn, in die sowohl Gondelkabinen als auch Sessel eingehängt werden können. Der Kostenpunkt liegt bei ca. 9 Mio. Euro, zudem wurde ein Polster für Unvorhergesehenes eingeplant. Bürgermeister Martin Wegscheider als Eigentümervertreter der Glungezerbahn erhielt vom Gemeinderat das Mandat für eine entsprechende Darlehensaufnahme.