Handelsschüler in Imst kommen noch näher an Praxis

Imst – Es wird oft ganz schön eng, wenn sich Schüler verschiedenster Bildungseinrichtungen um einen Praktikumsplatz in den Ferien bemühen. In der Imster Handelsschule hat man sich diesbezüglich Gedanken gemacht – und Direktor Harald Schaber konnte nun gemeinsam mit Betrieben und Schülern eine neue Form des Pflichtpraktikums präsentieren: „Es geht darum, dass wir die Pflichtpraktikumsstunden auch in die unterrichtsfreie Zeit unter der Woche verlegen“, so Schaber.