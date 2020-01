Rechtsextreme Partei in Israel warnt vor Nahost-Plan der USA

Die israelische Partei Otzma Yehudit (Jüdische Kraft) hat vor dem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump gewarnt. „Dies ist ein schlechter und gefährlicher Deal, der uns einen Palästinenserstaat bringt, der den Staat Israel gefährdet und dazu führt, dass israelische Gebiete abgegeben werden“, erklärte die rechtsextreme Partei am Donnerstag.

„Heute in der Früh hat sich gezeigt, dass selbst die ‚Zuckerln‘, die dem Volk Israel geboten wurden, um die bittere Pille zu schlucken, verlogen und falsch sind.“ Deswegen werde man den Plan bekämpfen.

Otzma Yehudit ist die Nachfolgerin der rechtsextremen, für illegal erklärten Kach-Partei und war bei der Wahl im September an der 3,25-Prozenthürde für den Einzug ins Parlament gescheitert. Unklar ist, ob die Partei den Sprung in die Knesset bei der nächsten Wahl am 2. März schaffen wird.