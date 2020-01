NÖ GR-Wahlen: Anzeige in Ebreichsdorfer Stimmzettel-Causa

In der Causa um nach der Gemeinderatswahl mutmaßlich auf der Rathaustoilette in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gefundene ausgefüllte amtliche Stimmzettel ist eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angekündigt worden. In der Sitzung der Gemeindewahlbehörde am Mittwoch hätten sich alle politischen Vertreter zu einer lückenlosen Aufklärung bekannt, teilte die Stadtgemeinde mit.

Bekannt wurde die Causa am Dienstag. Eine Kandidatin einer Bürgerliste soll am Tag nach der Kommunalwahl im Mistkübel einer Toilette im Rathaus 14 ausgefüllte amtliche Stimmzettel entdeckt haben.

Die SPÖ um Bürgermeister Kocevar, der gleichzeitig auch als Landesgeschäftsführer seiner Partei fungiert, fuhr in der Gemeinde im Bezirk Baden am Wahlsonntag trotz eines Verlusts von 1,16 Prozentpunkten auf 45,84 Prozent wie schon 2015 insgesamt 16 der 33 Mandate ein. Fünf Sitze (plus 2) gingen an die ÖVP, ebenso viele (minus 4) an die Bürgerliste. Die FPÖ stellt weiter vier Abgeordnete, die Grünen zwei (plus einer). Erstmals mit einem Mandatar im Gemeinderat vertreten sind künftig auch die NEOS.