Antrag-Hickhack: Dauerablage Schublade?

Innsbruck –Mit 14 Fristsetzungsanträgen im kommende Woche stattfindenden Februar-Landtag will die Liste Fritz der schwarz-grünen Regierungsfraktion Feuer unterm Hintern machen. Dabei geht es um Anträge zu Themen wie Wohn- und Pflegeplätze für junge Menschen, Kurzzeitpflege, Vorkaufsrecht für Gemeinden auf Freiland, Nachdenkpause für Bodenaushubdeponien bis hin zur Tonnagebeschränkung auf verkehrsbelasteten Straßenabschnitten in Hall. Alle diese Liste-Fritz-Anträge eint, dass sie Schwarz-Grün „ausgesetzt“ hat, anstatt sie zu behandeln. „Teils liegen diese Anträge bereits seit eineinhalb Jahren in den Schubladen“, wettert Haselwanter-Schneider. Geschäftsordnungsmäßig kann sich Schwarz-Grün ein Jahr Zeit lassen. Die Liste Fritz fordert eine Verkürzung der Frist auf sechs Monate.