13 vergiftete Rinder in Virgen: Polizei jagt Kuhmörder

Virgen –„Die Kühe starben durch eine Art Rattengift“, fasst Dietmar Mairer, stv. Kommandant der Polizeiinspektion Lienz, das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung zusammen. Ein Ergebnis, das jetzt vor allem für die Polizeibeamten viel Arbeit bedeutet. Denn wer den 13 Kühen in einem Stall in Virgen das Gift verabreicht hat, steht nicht im Gutachten.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt dazu Mairer: „Konkrete Hinweise auf einen Verdächtigen gibt es derzeit nicht.“ Dafür aber Gerüchte, die in Virgen die Runde machen: „Für uns bedeutungslos, wir halten uns an Tatsachen.“ Tatsachen, die vielleicht die Spurenexperten der Polizei liefern können – der Stall wird untersucht. Unklar ist auch die Vorgangsweise des Täters: „Wir können derzeit nicht sagen, ob die Tiere auf einmal oder über einen längeren Zeitraum in kleinen Dosen vergiftet wurden“, erklärt der stv. PI-Kommandant.