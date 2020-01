Mit 125 Euro monatlich nach drei Jahren stromautark

Jenbach – Ein verlockendes Angebot mit begrenzter Stückzahl – das offeriert die Tiwag unterstützt durch das Land Tirol Privathaushalten, die sich künftig selbst über Photovoltaikanlagen am Hausdach mit Solarstrom versorgen wollen.

„Ein Haushalt mit vier Personen hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 4000 kWh pro Jahr. Eine 4-kWp-Anlage kann diesen Bedarf in einem Jahr durch Sonnenenergie gewinnen“, erklärt Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gasser. Die Tiwag bietet nun ein laut Gasser „schlüsselfertiges Rundum-sorglos-Paket“ für Anlagen mit drei, vier und fünf Kilowatt-Peak (kWp) an. Die Gesamtkosten der Anlage variieren zwischen 6000 und 9000 Euro und werden über eine monatliche zinslose Ratenzahlung rückerstattet. Gasser: „Und zwar mit monatlich 125 Euro, die drei, vier oder fünf Jahre zu zahlen sind.“ Zudem wird die Photovoltaik-Offensive „Sonnenfonds“ mit einmalig 400 Euro von der Tiwag und voraussichtlich 750 Euro aus dem Klima- und Energiefonds des Bundes gefördert. Der Weg in diese Stromunabhängigkeit unfasst die technische Abklärung durch die Tiwag, die Errichtung der Anlage durch einen Partnerbetrieb, Netzanschluss, Bauanzeige und Hilfe bei der Fördereinreichung.