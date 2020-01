75 Prozent der Organisationsreform in der SPÖ umgesetzt

Der Erneuerungsprozess der SPÖ schreitet voran. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner berichtete am Donnerstag nach der ersten Vorstandssitzung im neuen Jahr, dass 75 Prozent der Organisationsreform bereits umgesetzt seien. Ziel des Erneuerungsprozesses sei es, die SPÖ inhaltlich, organisatorisch und kommunikativ zu erneuern und zu stärken.

Das passiere aber nicht zum Selbstzweck, sondern weil es eine starke Sozialdemokratie brauche, um das Leben der Menschen zu verbessern. „Die Öffnung der Partei ist dringend notwendig“, so Rendi-Wagner. Die Neuausrichtung der SPÖ wird in sogenannten Zukunftslabors erarbeitet und mit Hilfe einer großen Mitgliederbefragung, die in den nächsten zwei Monaten durchgeführt werde. Abgeschlossen wird der Prozess Ende April mit einem großen Zukunftskongress.