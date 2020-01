Kreml zurückhaltend zu Trumps Nahost-Plänen

Nach Veröffentlichung des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump in Washington hat sich Russland bisher nicht klar positioniert. Der Kreml wolle die Pläne Trumps genau untersuchen, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag nach einem Treffen des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu mit Präsident Wladimir Putin im Kreml. Der Iran zeigte sich überzeugt, dass der Plan scheitern werde.

Obwohl die US-Vorschläge das zentrale Thema des kurzen Arbeitsbesuches Netanyahus in Moskau waren, wurden zunächst keine Details bekannt. Netanyahu betonte zum Auftakt des Treffens, dass er Putin die Pläne genau erläutern werde. „Sie sind der erste Spitzenpolitiker, den ich nach dem Besuch in Washington und der Ankündigung von Trumps Plänen treffe“, sagte er. Netanyahu wolle die Meinung Putins dazu anhören. „Hier wurde eine neue und wahrscheinlich einzigartige Möglichkeit geschaffen“, sagte der Ministerpräsident. Nun müsse man sehen, wie alle Kräfte zusammenarbeiten könnten.

Trump hatte am Dienstag seine Vision von einer Lösung des Nahost-Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern vorgestellt. Dabei wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt, allerdings unter harten Auflagen, die sie bereits in der Vergangenheit zurückgewiesen haben. Die Palästinenser lehnten den Vorstoß Trumps umgehend ab.