Brexit: EU-Spitze bekräftigt Nachteile für Großbritannien

Allerdings kündigten sie an, hart daran zu arbeiten, „für unsere Zukunft als Verbündete, Partner und Freunde gemeinsame neue Wege der Zusammenarbeit zu finden“. Die Vorsitzenden der drei wichtigsten Organe der EU, die am Donnerstag zu einer Klausur in Bazoches-sur-Guyonne südwestlich von Paris zusammengekommen waren, schrieben in dem Zeitungsbeitrag von einer „Zuneigung zum Vereinigten Königreich“, die „weit über die Mitgliedschaft in unserer Union hinausreicht“. Die Vereinbarung über den Austritt sei „für beide Seiten fair und stellt sicher, dass die Rechte von Millionen Bürgerinnen und Bürgern der EU und des Vereinigten Königreichs dort, wo sie sich zu Hause fühlen, geschützt bleiben“.