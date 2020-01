Johnson will Briten nach Brexit „vereinen“

Der britische Premierminister Boris Johnson will die durch die erbitterte Debatte um den EU-Austritt entstandenen tiefen Risse in der britischen Gesellschaft überwinden. Es sei seine Regierungsaufgabe, das Land zu „vereinen“ und „nach vorne zu bringen“, erklärt Johnson in im Voraus veröffentlichen Auszügen der Fernsehansprache.

Großbritannien tritt am Freitag um Mitternacht nach 47 Jahren Mitgliedschaft in der EU aus der Europäischen Union aus. Seine Fernsehansprache will Johnson eine Stunde vor dem Austritt halten. Zuvor will der Premier am Freitag eine Kabinettssitzung im nordostenglischen Sunderland abhalten. Die Stadt hatte beim Referendum des Jahres 2016 mit 61 Prozent für den EU-Austritt gestimmt.