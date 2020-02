Sophias und Maximilians sind in Schwaz auf dem Vormarsch

Jede Menge Neubauprojekte in Schwaz bedeuten auch einen Zuwachs an Hauptwohnsitzen. Im Vorjahr stieg die Zahl der Einwohner um 171 Personen auf insgesamt 13.807. Weiterhin wohnen mehr Frauen (7088) als Männer (6719) in Schwaz. Die Nationalitäten sind bunt gemischt. Der Großteil stammt mit 11.587 Personen aus Österreich. Auch viele Türken (375) haben sich in der Bezirkshauptstadt niedergelassen. Dahinter rangieren Bürger aus Deutschland (360), Kroatien (247), Bosnien-Herzegowina (206) oder Serbien-Montenegro bzw. Ex-Jugo­slawien (158). Auch Asylanten aus 18 verschiedenen Nationen leben in Schwaz. Dazu zählen u. a. Syrer, Afghanen, Russen oder Iraker.