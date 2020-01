UNO-Sicherheitsrat fordert Ende der Gewalt im Jemen

Der UNO-Sicherheitsrat hat eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten im Bürgerkriegsland Jemen gefordert. Die Mitglieder des Sicherheitsrates seien „ernsthaft besorgt“ über den Anstieg der Gewalt in den Gebieten Nehm und Al-Jauf und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, hieß es in der am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig verabschiedeten Erklärung.