Innsbruck, Reutte, Brive-la-Gaillarde – Vier Uhr Früh an einer kleinen Ausweiche der Autobahn „La Transeuropéenne“ nahe Brive-la-Gaillarde im Südwesten Frankreichs. Daniela und Maria Fritz schreien und hämmern noch mit ihren Händen an die Tür des anfahrenden Busses. Sie werden nicht erhört. Die Rücklichter verschwinden im Dunkel der Nacht. Weit und breit niemand, kein Licht, nur ein paar abgestellte Lkw. Das gesamte Gepäck inklusive Asthma-Notfall-EpiPen im Bus, zumindest Pass, Geld und Handys in Händen.