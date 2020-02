Rechnungshof kritisiert zu hohe Müllgebühren in Serfaus

Die Abfallentsorgung kostet den Bürger in Serfaus 245 Euro jährlich – 89 Euro weniger als die teuerste unter den untersuchten Gemeinden. Doch der Landesrechnungshof stellte fest, „dass wir mit den Gebühren einen Überschuss erzielt haben“, bestätigte Bürgermeister Paul Greiter am Freitag auf TT-Anfrage. „Wir haben auch Gewinnentnahmen gemacht. Die Überschüsse beim Müll waren uns bewusst.“ In den Jahren 2016 bis 2018 lag die Gewinnentnahme jeweils bei 350.000 Euro. Zum Hintergrund, warum Überschüsse erzielt wurden, erläuterte Greiter: Mit der bisherigen Buchhaltung, der Kameralistik, seien die Aufwendungen in der Abfall­entsorgung nicht darstellbar. „Eine exakte Kostendarstellung war damit nicht möglich. Zum Beispiel konnte nirgends eine Abschreibung berücksichtigt werden.“