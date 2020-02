Bedarf in Landeck nicht gedeckt: „Bezirk braucht noch viele Tagesmütter“

Landeck – Sie habe eine berufliche Aufgabe gesucht und gefunden, freut sich Anne Tosmasov aus dem Stanzertal. Bisher machte sie Jobs in der Unternehmensführung und arbeitete als Übersetzerin. Beim „Verein der Tagesmütter, Kinderspielgruppen und Kinderkrippen im Bezirk Landeck“, so der vollständige Name, werde sie vorwiegend im Backoffice tätig sein – in der operativen Leitung. Zwar mussten die Tagesmütter in der Vergangenheit „immer um Geld betteln“, wie Vorgängerin Ingrid Bürger erzählte, die Größenordnung des Budgets ist dennoch auf eine Million Euro geklettert.