Impulse der Neuen Musik daheim und auf Reisen

Innsbruck – Jahr für Jahr arbeitet das Tiroler Ensemble für Neue Musik (TENM) einfallsreich und informativ an seinen Programmen, wobei sich die Kooperationen und Einladungen auffallend mehren. Geleitet und organisiert von Harald Pröckl, bietet TENM durch das hohe musikalische Niveau seiner Mitglieder und die variable Besetzungsmöglichkeit Qualitäten, die es über Einzelprojekte hi­naus dem Theater und auch Festspielen ermöglichen, das Ensemble eigenständig einzusetzen. Dazu ist TENM, frei von kleinmütigem Konkurrenzgehabe das Interesse an Neuer Musik bündelnd, auch im eigenen Wirkungsraum vernetzungsfreudig. Pröckl: „Auch für die Saison 2020/2021 wird TENM in gemeinsamer Verantwortung mit Akademie St. Blasius, Windkraft – Kapelle für Neue Musik und dem Kammerorchester InnStrumenti einen Folder organisieren, der möglichst alle Termine mit Neuer Musik in Tirol versammelt ... eine Leistungsschau der Tiroler Szene.“ Ablesbar ist das im heurigen Jahresprogramm am deutlichsten bei dem Festival ZEITIMPULS, das im Oktober 2020 zum vierten Mal veranstaltet wird. TENM konzentriert sich dabei auf Werke von Judith Unterpertinger.