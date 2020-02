Als Fidelio noch ihren Namen trug und Koloraturen sang

Innsbruck – Der Sonntagabend gehört morgen im Haus der Musik René Jacobs und seiner seit jeher großen Liebe, Franz Schubert (Symphonien V und VIII, dazu Haydn). Eine neue Liebe ist spät und überraschend dazu gekommen: Beethoven. Die „Missa solemnis“ sei der Auslöser gewesen. 2017 nahm er sich Beethovens einziger Oper „Fidelio“ statt in der allseits gespielten Fassung von 1814 in der Urfassung „Leonore“ an. Er realisierte sie im Theater an der Wien, dem Uraufführungsort, wo das Stück 1805 durchfiel, und konzertant in Paris. Nun ist der Mitschnitt greifbar und durch mitreißende neue Hörerlebnisse eine Sensation.