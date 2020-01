Canberra ruft wegen Bränden den Notstand aus

In Australien ist die Brandkatastrophe noch nicht überstanden. Wegen eines riesigen Feuers riefen die Behörden für die Region um die Hauptstadt Canberra erstmals seit 17 Jahren den Notstand aus. In einem Nationalpark in der Nähe der rund 400.000 Einwohner zählenden Stadt brennt es seit Montag. Rauch machte den Einsatz von Löschflugzeugen schwierig.

Canberra liegt im „Australian Capital Territorium“ - so heißt die Region um die Hauptstadt. Es wurde befürchtet, dass sich die Flammen über die Grenze in den Bundesstaat New South Wales ausbreiten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Freitag dort noch mehr als 50 Brände gezählt. In einigen Gegenden wurde mit einer Hitze von mehr als 40 Grad am Wochenende gerechnet, was die Lage verschärfen könnte.