Autobahn-Vollanschluss Mils wird auf Realisierbarkeit geprüft

Die SPÖ Hall sprach sich gestern bei einer Pressekonferenz klar für einen Vollanschluss Mils aus. Die zweite Variante, die von Planern und Politik in die engere Auswahl genommen wurde – eine „lange Südumfahrung“ von Hall in Form einer Verbindungsstraße von der B171/Tiroler Straße über den Inn zur L9 und von dort weiter zum bestehenden Autobahnknoten Hall Mitte –, kommt für die Sozialdemokraten nicht in Frage. Der Flächenverbrauch sei viel höher und die Brücke würde unmittelbar neben dem Haller Naherholungsgebiet Guggerinsel entstehen, erklärten StR Gerhard Mimm und GR Angelika Sachers. Zudem sei die geologische (Hang-)Lage südlich des Inns, wo eine neue Verbindungsstraße errichtet werden müsste, sehr sensibel und labil. Generell ähnle der Plan stark der 2015 in Mils abgelehnten „Spange Ost“ und habe auch bei den Infoabenden kaum Zustimmung erhalten. „Eine Umsetzung wäre für die Mehrheit der Bevölkerung ein Schlag ins Gesicht“, bilanziert Mimm.