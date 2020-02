Verein „Hand in Hand": Junge Erwachsene in die Selbstständigkeit begleiten

„Dieses Thema beschäftigt uns schon einige Jahr­e und wahrscheinlich auch noch länger“, bedauert die Obfrau. Das Land sei dabei, neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. „Wie man uns berichtet, sind die zuständigen Stellen noch mit Bedarfserhebungen beschäftigt. Dann soll ein Strukturplan die notwendigen Anpassungen in Tirol bringen.“ Das alles braucht Zeit. Zeit, die Jugendliche mit Teilleistungsstörungen, Entwicklungsvariationen und verschiedenen Behinderungen viel Motivatio­n und Selbstvertrauen kosten kann. Gerade in jenem Alter, in dem sie sich von ihrem Elternhaus lösen und, soweit möglich, auf eigenen Beinen stehen möchten.

Angebote wie das Sprungbrett im Glöcklturm, das Aufbauwerk in Lengberg, das NEBA-Job Coaching, die Arbeitsorientierung der Lebenshilfe oder die arbas Arbeits­assistenz seien hilfreich, aber immer nur zeitlich begrenzt. Beim Wohnen gibt es mit der Lebenshilfe und der Diakonie de La Tour zwei Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag begleiten – allerdings nur stundenweise. Die höchste Belegung pro Wohneinheit liegt bisher bei zwei Personen. „Wir haben eine Einrichtung in Kärnten besucht, wo zwei Vierer-Wohngemeinschaften gemeinsam betreut werden“, berichtet Schlichenmaier. Die Bewohner waren auch völlig unterschiedlich in ihren Möglichkeiten, bis hin zur höchsten Pflegestufe sieben. Es gibt dort einen Nachtdienst, und zusätzlich eine weitere Kraft in Rufbereitschaft. „So etwas wünschen wir uns auch.“