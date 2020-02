EU-Gericht sieht sich nicht für Grenzstreit zuständig

Ljubljana, Zagreb – Kroatien und Slowenien müssen ihren seit Jahren schwelenden Grenzstreit ohne die Hilfe des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) lösen. Der Konflikt um eine Bucht in der nördlichen Adria falle nicht in die Zuständigkeit der EU und damit auch nicht in die des EuGH, urteilten die Luxemburger Richter gestern. Sie forderten, beide EU-Staaten müssten sich nun „aufrichtig bemühen“, in Einklang mit internationalem Recht selbst eine Lösung zu finden. Die EU-Kommission schloss sich dem an: Beide Länder sollten „im Geiste aufrichtiger Zusammenarbeit“ eine Einigung suchen, sagte ein Sprecher.