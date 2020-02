Neufassung des „Vaterunsers“: Gott führt nicht mehr in Versuchung

Rom – Das „Vaterunser“ verliert eine semantische und inhaltliche Schärfe. Die italienischen Katholiken machen den Anfang. Sie müssen sich an eine neue Version des „Vaterunsers“ gewöhnen. Die Neufassung des Gebets sieht vor, dass die Bitte „Führe uns nicht in Versuchung“ von der Formulierung „Lass uns nicht in Versuchung geraten“ abgelöst wird. Die neue Übersetzung sei näher am Sinn des griechischen Originals, lautete es aus dem Vatikan.

Diese Formulierung war auch Papst Franziskus ein Dorn im Auge. Er hatte sich im Dezember 2017 in eine theologische Debatte zum „Vaterunser“ eingeschaltet. Er hatte in einem Fernsehinterview Zweifel an der Übersetzung „Führe uns nicht in Versuchung“ geäußert. Es sei nicht Gott, der den Menschen in Versuchung stürze, um zu sehen, wie er falle. Dies tue Satan, nicht ein Vater, so der Papst.