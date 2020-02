Neuer FPÖ-General Schnedlitz als „Speer und Schild“

Wien – „Speer und Schild“ der FPÖ soll er sein, „wenn es darum geht, anzugreifen und die Partei zu verteidigen“. So stellt Parteichef Norbert Hofer den neuen Generalsekretär Michael Schnedlitz vor. Einstimmig sei der gebürtige Steirer von den FPÖ-Gremien gewählt worden, sagt Hofer.

Übernommen hat Schnedlitz den Posten von Christian Hafenecker und Harald Vilimsky. Hafenecker soll jetzt „der Aufdecker der FPÖ sein und U-Ausschüsse betreuen“, erklärt Hofer. Und was will Schnedlitz?

Er wolle das „Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen“, hier würde die FPÖ derzeit eine „Talsohle durchschreiten“. Eine Trendwende begehrt Schnedlitz. Durch „harte Arbeit“ und mit „Inhalten“ wie „Heimat, Schutz und Sicherheit“ will er diese erreichen. Gegen den „Linksruck“ in der Regierung kündigt er eine „kantige Oppositionsarbeit“ an.