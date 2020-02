Hans Entner neu an der Spitze der Tourismusverbände

Neuer Vorstandsvorsitzender ist Hans Entner (Tourismusverband Achensee), als seine beiden Stellvertreter wurden Andreas Hundsbichler (TVB Mayrhofen-Hippach) und Karl Gostner (TVB Innsbruck und seine Feriendörfer) bestellt. „Ich freue mich, dass der Schritt, den wir vor fünf Jahren mit der Gründung des Verbandes der Verbände gesetzt haben, so viel Positives bewirkt hat. Dabei ging es vor allem darum, die Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Politik und anderen Stakeholdern weiter zu verbessern“, erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP). Der Austausch zwischen dem Verband der Verbände, der Tirol Werbung und der Landestourismusabteilung zeige auf, dass der Tourismus in hohem Maße davon profitiere, wenn alle an einem Strang ziehen. (TT)