Christen in Pakistan nach fünf Jahren Haft freigesprochen

Ein Gericht im pakistanischen Lahore hat 40 mehrheitlich christliche Männer vom Vorwurf der Beteiligung an einem Lynchmord freigesprochen. Die Angeklagten waren zuvor fast fünf Jahre in Haft gewesen, wie das päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“ (Donnerstag) laut Kathpress in München mitteilte.