SPÖ und NEOS bringen VfGH-Anfechtung auf den Weg

SPÖ und NEOS haben am Freitag - wie angekündigt - ihre Beschwerde gegen die thematische Einschränkung des parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschusses dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) übermittelt. Diese soll am Montag dort eintreffen. Die Grünen „begrüßen“ sogar die gegen sie und Regierungspartner ÖVP gerichtete Beschwerde.

Die Anfechtung bestehe inklusive Beilagen aus 150 Seiten, so Krainer, der die Kürzung durch die Regierungsparteien einen „Willkürakt“ nannte. Daran könne man ablesen, „dass wir die Sache sehr ernst genommen haben“. Schließlich gehe es in dieser Frage um ein Minderheitenrecht. Daher habe man auch „viel Zeit und Expertise investiert“.

Krisper rechnete damit, dass es etwa sechs bis acht Wochen dauern werde, bis der VfGH eine Entscheidung fällt, also in der Ende Februar beginnenden Session, die über den gesamten März geht. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, dann würde der U-Ausschuss im ursprünglichen Umfang starten. Sollte es jedoch bei der inhaltlichen Kürzung bleiben, dann wollen die Oppositionsparteien die restlichen Punkte mit einem weiteren U-Ausschuss aufklären, betonte Krisper.

Die NEOS bekräftigten am Freitag auch ihre Forderungen nach einer Reform der Untersuchungskommissionen bekräftigt. So sollte etwa eine Schiedsstelle über strittige Rechtsfragen entscheiden, empfahl Klubchef Christoph Wiederkehr. Entzündet hat sich die jüngste Debatte um die Frage, ob in der aktuellen U-Kommission zu parteinahen Vereinen eine Einrichtung geprüft werden darf, die mit der Nachmittagsbetreuung in Schulen betraut wurde. Der Verein Kinder- und Jugendbetreuung ist laut einem aktuellen Gutachten nämlich nicht Fördergeldempfänger, sondern Auftragnehmer der Stadt, der eine Leistungsabgeltung erhält. Darum könne er nicht vom Gremium untersucht werden, hieß es.