Wiener missbrauchte Enkeltöchter beim „Grusel“-Spiel

Am Wiener Straflandesgericht hat sich am Freitag ein 80-jähriger Wiener vor Gericht verantworten müssen, weil er seine Enkeltöchter missbraucht haben soll. Beim selbst erfundenen „Grusel“-Spiel soll sich der Pensionist an den Mädchen vergangen haben. Dabei spielte er ein Raubtier, tat so als würde er die Kinder als Beute fressen und konnte sie so an ihnen vergehen.