Geteilte Meinung über neues Feuerwehrfahrzeug in Kössen

Kössen – Klein, aber trotzdem sehr aktiv, so zeigt sich die Feuerwehr Bichlach. Und so dokumentiert auch der Tätigkeitsbericht der zweiten Feuerwehr der Gemeinde Kössen ein intensives Feuerwehrjahr für die 48 Aktiven und 26 Reservisten.

Die 13 Einsätze gliedern sich in sechs technische Einsätze, fünf Verkehrsdienst­e und zwei Brandeinsätze, vor allem der Brand eines E-Autos sorgte für mediales Aufsehen. Wesentlich mehr Stunden wurden für Übungen und Schulungen aufgewendet. Lehrgänge an der Landesfeuer­wehrschule besuchten 15 Mitglieder. Die Bewerbsgruppe krönte sich im Vorjahr zum Bezirkssieger und auch der Atemschutzgruppe ist zum Leistungs­abzeichen in Silber zu gratulieren.