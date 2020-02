HTL-Schüler trafen in Fulpmes auf bekannte Tiroler Betriebe

Fulpmes – 28 Firmen aus ganz Tirol nützten bei der achten Hausmesse an der HTL Fulpmes die Gelegenheit, Kontakte zu Schülerinnen und Schülern zu knüpfen. Umgekehrt hatten die 264 angehenden Techniker Gelegenheit, Einblicke in die Tätigkeit potenzieller Arbeitgeber zu gewinnen. In Zeiten des Techniker- und Fachkräftemangels wird es für Firmen immer wichtiger, frühzeitig Kontakt zu potenziellen Mitarbeitern aufzunehmen. Das sieht auch Stefan Jaud von Ferchau Engineering so: Man sei froh, die Hausmesse an der HTL nutzen zu können, „um uns als Arbeitgeber zu präsentieren“.