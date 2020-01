Linzer erstickte an Abgasen von Notstromaggregat

Ein 62-jähriger Mann ist am Mittwochabend in seiner Garage in Linz an den falsch abgeleiteten Abgasen eines Notstromaggregats erstickt. Seine Ehefrau fand ihn leblos. Er wurde noch reanimiert, starb aber dann im Spital. Die Polizei bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Krone“.