Kinderblochziehen in Fiss war ein Härtetest

Seit 1909 wird der uralte Brauch wieder durchgeführt. Und seit einem halben Jahrhundert wird der Bloch in Fiss alle zwei Jahre gezogen. Alte und junge Fisser wechseln sich mittlerweile in diesem Rhythmus ab.

Monatelange Vorbereitungen waren dem vorausgegangen, Leitfigur war heuer der „Giggeler“, ein flinker Hahn. Als sich mit dem Glockenschlag um 13 Uhr der bunte Zug mit Figuren wie Schallner, Fuhrmann, Jäger, Mohrelen, Hexen, Zwergelen, Paarelen, Bären, Miasmann und Schwoaftuifl – nach dem lautstarken Ruf „Iatz geaht’s los“ von Thomas Wachter – in Bewegung setzte, wollten das viele Fasnachtsfreunde hautnah miterleben. Nachdem in der Folge Bär und Miasmann eingefangen wurden, kam der Zug am Fonnes an, wo der Baum am Fisser Dorfplatz um 6300 Euro versteigert wurde