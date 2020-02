200 Darsteller wollen Rolle bei „Evita“ in Kufstein

Kufstein, Innsbruck – Andrew Lloyd Webbers Musical „Evita“ („Don’t Cry For Me Argentina“) ist seit mehr als 40 Jahren ein populärer Dauerbrenner in den großen Theatern zwischen dem Londoner West End und dem Broadway in New York. Und auch in Tirol stößt die zum Musical verarbeitete schillernd-dramatische Story der argentinischen Präsidentengattin Eva „Evita“ Perón (1919–1952) auf größtes Zuseherinteresse. „Evita“ steht heuer ab 31. Juli beim Operettensommer auf der Festung Kufstein auf dem Programm. Schon jetzt sind 65 Prozent der Tickets verkauft, obwohl die Besetzung noch gar nicht feststeht. Lloyd Webber mag man eben.