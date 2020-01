Impeachment: Demokraten-Appell zu Votum für Zeugenaussagen

Am entscheidenden Tag im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump haben die Demokraten die Republikaner erneut aufgerufen, Zeugenbefragungen im Senat zuzulassen. Andernfalls steuere das Land auf die „größte Vertuschung seit Watergate“ zu, sagte der demokratische Senats-Minderheitsführer Chuck Schumer am Freitag in Washington.