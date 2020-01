Prödl verabschiedete sich am Brexit-Tag aus Premier League

Sebastian Prödl hat sich nach viereinhalb Jahren in England just am Brexit-Tag verabschiedet. Der 32-jährige Innenverteidiger löste seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag mit dem englischen Fußball-Premier-League-Club Watford am Freitag einvernehmlich auf und ist ab sofort auf Vereinssuche. Der frühere ÖFB-Teamspieler hatte seit längerer Zeit keine Rolle mehr beim Tabellen-Vorletzten gespielt.