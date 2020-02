„Liabste Weis“-Star Franz Posch geht auf „Muttertags-Reis“

Ein solches steht von 8. bis 10. Mai dieses Jahres ins Haus. Da geht der Star der „Liabsten Weis“ mit seinen musikalischen Freunden und vielen Fans auf „Muttertags-Reis“. Per Reisebus wird das malerische Altmühltal angesteuert, dort ist das oberbayerische Beilngries erste Station. Am zweiten Tag geht es entlang der Altmühl und des Main-Donau-Kanals nach Kelheim zum Kloster Weltenburg. „Am Muttertag selbst besuchen wir Abensberg und die Bierwelt Kuchlbauer mit dem berühmten Hundert­wasserturm, dem so genannten Leuchtturm des bayerischen Bieres“, freut sich Franz Posch, der mit den Innbrügglern an diesen drei Tagen natürlich höchstselbst für die musikalischen Highlights sorgt. Infos: www.idealtours.at (hubs)