Saxophonistin Yvonne Moriel auf Tour: Ein Traum, der Gestalt annimmt

Wattens – Es sind zweifellos aufregende Tage für die junge Tiroler Künstlerin Yvonne Moriel, die am 31. Jänner ihr Debüt-Album „Dreamers“ veröffentlicht hat.

Die 27-jährige, hochbegabte Saxophonistin kommt ursprünglich aus Wattens und machte dort auch ihre ersten musikalischen Gehversuche, zuerst als Blockflötistin und Pianistin, später dann auf ihrem jetzigen Hauptinstrument, bei der Swarovski Musik. Mittlerweile ist sie keine Unbekannte mehr in der österreichischen Musiklandschaft und hat sich sowohl in der Klassik- als auch in der Jazz-Szene einen Namen gemacht.