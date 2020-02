Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wird am Mittwoch enden

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden keine weiteren Zeugen zugelassen. Das abschließende Urteil wird am kommenden Mittwoch im Senat fallen. Die Kongresskammer stimmte am Freitagabend (Ortszeit) mit der Mehrheit der Republikaner für eine Resolution, die den weiteren Zeitplan entsprechend festlegt.

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen die Freigabe von Militärhilfe für Kiew und ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren. Trump weist die Vorwürfe zurück.

Die Demokraten hatten dies über Wochen vehement gefordert, sogar noch vor Beginn des Amtsenthebungsverfahrens. Zwischenzeitlich hatten neue brisante Enthüllungen von Bolton für Bewegung in der Frage gesorgt und mehrere Republikaner zum Nachdenken gebracht: Die „New York Times“ hatte unter Berufung auf ein Buchmanuskript Boltons berichtet, Trump solle diesem im August persönlich gesagt haben, er wolle Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückhalten, bis Kiew Ermittlungen gegen seinen Rivalen Biden einleite. Das widerspricht einem Kernpunkt von Trumps Verteidigung. Mehrere republikanische Senatoren hatten angesichts dessen signalisiert, eine mögliche Zustimmung zur Zeugenvorladung zu überdenken. Am Ende entschieden kam diese Mehrheit aber nicht zustande.