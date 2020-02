Frauen-Abfahrt in Rosa Khutor abgesagt

Die in Rosa Khutor in Russland vorgesehene Weltcup-Abfahrt der Frauen musste abgesagt werden. Am Olympia-Ort von 2014 konnte aufgrund der heftigen Schneefälle die Piste nicht mehr bereitgestellt werden. Von Mittwoch bis Freitag waren bereits sämtliche Trainingsläufe abgesagt worden.