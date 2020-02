Kraft nach Rang 2 in Sapporo Weltcup-Spitzenreiter

Skispringer Stefan Kraft hat am Samstag in Sapporo zum bereits siebenten Mal in diesem Winter Rang zwei belegt. Damit übernahm der Salzburger vom elftplatzierten Deutschen Karl Geiger die Weltcup-Gesamtführung. Vor Kraft landete bei wechselnden Windbedingungen nur der japanische Lokalmatador Yukiya Sato. Dritter wurde der polnische Tournee-Sieger Dawid Kubacki.