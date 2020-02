Toter nach Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf

Ein Todesopfer hat es am späten Freitagabend bei einem Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf gegeben. Ein Anrainer hatte Brandgeruch in einer der Stiegen der Wohnhausanlage in der Jedleseeer Straße wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.