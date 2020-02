Heimsieg von Dreßen in Garmisch-Abfahrt - Kriechmayr 4.

Thomas Dreßen hat am Samstag den vierten Weltcuperfolg seiner Karriere gefeiert, den zweiten in diesem Winter. Der Deutsche gewann vor Heimpublikum die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (0,16 Sek.) und dem Franzosen Johan Clarey (0,17). Vincent Kriechmayr wurde als Vierter bester Österreicher (0,26).